Eccellenza, ecco i possibili gironi

A meno di altre sorprese saranno così diciannove le società toscane che ripartiranno nel campionato di Eccellenza. Saranno così formati due gironi, uno di dieci e uno di nove squadre.

Ecco come potrebbe essere composti:

GIRONE A: Camaiore, Cascina, Cuoiopelli, Massese, S.Marco Avenza, Tau Altopascio, Fratres Perignano, Ponsacco, S.Miniato Basso, Tuttocuoio.

GIRONE B: Antella, Firenze Ovest, Fortis Juventus, Pontassieve, Signa, Terranuova Traiana, Valdarno, Colligiana, Poggibonsi.

Da capire quale sarà la formula, con gara di sola andata e playoff finale tra le prime quattro classificate di ciascun girone per designare le due società che saliranno in serie D. Si potrebbe partire domenica 11 Aprile e arrivare a domenica 6 Giugno, senza disputare turni infrasettimanali che potrebbero servire nel caso in cui ci fossero dei recuperi da effettuare. Domenica 13 e domenica 20 Giugno potrebbero essere le date giuste per i playoff. Si attende invece l’esito del Consiglio della LND in corso a Roma per avere indicazioni sui protocolli e suilla questione tamponi.

(fonte.Toscanagol)