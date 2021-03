Matteo Contipelli al Real Forte Querceta

Il difensore di Carrara classe 1998 Matteo Contipelli torna a vestire la maglia del Real Forte Querceta in serie D.

Questo il comunicato del club versiliese.

“Il Real Forte Querceta è lieto di riabbracciare Matteo Contipelli, difensore carrarese proveniente dal Sestri Levante. È un ritorno a Forte dei Marmi per il classe ’98, che all’ombra del “Necchi-Balloni” ha già vissuto due stagioni sportive, una in Serie D nel 2016/2017 e quella precedente in cui vinse il campionato di Eccellenza. Ma quella fortemarmina non è stata l’unica parentesi vincente della verde carriera di Contipelli, che nel 2018 ha ottenuto la promozione in Eccellenza con indosso la maglia bluamaranto del Camaiore Calcio. “Spero di fare bene, avere continuità”, esordisce il giovane difensore. “Ho tanta voglia di dimostrare e di mettermi in gioco. Specialità? Lascio che a parlare siano gli altri.”

(foto RFQ)