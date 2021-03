Eccellenza, ecco le squadre che ripartono

Ieri pomeriggio il Presidente del C.R.Toscana Paolo Mangini, insieme ai Vice Presidenti, ai Consiglieri, alla responsabile regionale del Calcio Femminile Luciana Pedio e al Consigliere Nazionale della Divisione Calcio a 5 Antonio Scocca, ha riunito in video conferenza le società maschili e femminili partecipanti ai campionati regionali di vertice, recentemente riconosciuti di interesse nazionale, per discutere in merito all’eventuale ripresa delle attività.

Le 36 società iscritte al campionato di Eccellenza maschile si sono espresse con 21 adesioni e 15 rinunce. Le società di Eccellenza femminile hanno espresso 2 posizioni a favore e 8 contrarie. Le 18 società iscritte al campionato di Calcio a 5 maschile serie C1 hanno fornito 2 adesioni e 16 rinunce. Per le società partecipanti al campionato regionale di Calcio a 5 femminile sono state registrate 6 posizioni contrarie e 5 a favore.

In virtù di questi risultati il C.R.Toscana chiederà al Consiglio della Lega, l’autorizzazione e la ratifica allo svolgimento del campionato di Eccellenza maschile e di Calcio a 5 femminile. Il primo, organizzato ex novo con 2 gironi, 1 composto da 10 squadre e 1 da 11, con gare di sola andata e play off, con la richiesta di conferma di 2 promozioni al campionato di serie D. Data di inizio del campionato presumibile 3/11 aprile e termine 13/20 giugno. Per non appesantire il campionato con turni infrasettimanali, viene annullata la disputa della Coppa Italia. Il campionato regionale di Calcio a 5 femminile sarà organizzato con un girone composto dalle 5 società favorevoli alla ripartenza che si incontreranno con gare di A/R e finale fra le prime due classificate per la promozione al campionato nazionale di A2. Dato il numero esiguo di adesioni non saranno disputati il campionato di Eccellenza Femminile e il campionato di Serie C1 di calcio a 5 maschile

Di seguito le società che hanno espresso la volontà di riprendere l’attività :

ECCELLENZA :