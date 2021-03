Carrarese, un positivo al Covid-19, il match slitta alle 21

Come se non bastassero quelle sul campo in fatto di deludenti risultati e numerosissimi infortuni un’altra inattesa tegola si abbatte sulla Carrarese. Dai tamponi pregara è risultato una positività all’interno del gruppo squadra. La gara del “Città di Meda” in casa del Renate prevista per le 17.30 è stata posticipata alle ore 21.

Questo il comunicato da Piazza Vittorio Veneto.

“Carrarese calcio 1908 comunica che dai tamponi effettuati nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore a ridosso della competizione è emersa la positività al Covid-19 di un componente del “gruppo squadra partita”. In attesa di un nuovo ciclo di tamponi, il fischio d’inizio della gara in programma oggi, Renate-Carrarese, inizialmente previsto alle ore 17.30 viene , invece, differito alle ore 21.00 in conformita’ al comunicato istituzionale n. 349/DIV del 7 Marzo 2021, salvo nuove e diverse indicazioni della Lega e delle Autorita’ preposte.”