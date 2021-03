Il mondo del calcio in lutto piange Nino Tacchini

Nella notte di venerdì 5 marzo è venuto a mancare uno dei più ben voluti personaggi del calcio provinciale, il massaggiatore Nino Tacchini che è passato a miglior vita a 80 anni. Un uomo straordinario che nei moltissimi anni che è stato nel calcio, in questa stagione era con i ragazzi dell’Academy Turano Montignoso, ha lasciato il segno in ogni squadra in cui ha prestato il suo servizio, non solo per la competenza e la professionalità ma anche per la spiccata simpatia che lo ha reso celebre, tanto da rimanere nel cuore di ogni atleta e dirigente. A dimostrazione di ciò i moltissimi post sui social che dalla prime ore di questa mattina lo ricordano con grande affetto.

L’ultimo saluto al “mitico Nino” sarà sabato 6 marzo alle 9.45 presso la chiesa di Marina di Massa.