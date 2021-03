Carrarese Primavera 3 in trasferta a Pontedera

La Carrarese Primavera torna in campo. I ragazzi allenati da mister Daniele Ficagna saranno di scena domani pomeriggio (ore 14.30) sul terreno dei pari età del Pontedera. Carrarese rinfrancata e motivata dopo la vittoria casalinga di sette giorni fa alla Covetta contro la Lucchese. Un due a uno firmato da Orlandi e Castronovo che di fatto ha ridato morale dopo l’esordio con sconfitta sul terreno del Livorno della settimana precedente. Per Petriccioli e compagni i primi tre punti conquistati in questa stagione complicata, interrotta ad ottobre per l’emergenza sanitaria e ripresa ben quattro mesi dopo.

La Carrarese ha fatto vedere di avere ancora ampi margini di miglioramento come dichiarato dallo stesso tecnico Ficagna alla fine del match del Paolo Deste coi rossoneri e cercherà di dimostrarlo durante il cammino di questo sia pur breve campionato. L’appuntamento di domani pomeriggio in casa del Pontedera rappresenta un ottimo esame di maturità coi granata che fino a questo punto del torneo hanno raccolto quattro punti, uno in piu’ degli azzurri con una vittoria ed un pareggio. Sabato scorso per i granata l’importante vittoria esterna sul terreno dell’Olbia.

Campionato Primavera 3, girone D. I risultati dello scorso turno. Arezzo-Grosseto 2-1, Carrarese-Lucchese 2-1, Olbia-Pontedera 0-1, Pistoiese-Viterbese 0-3. Turno di riposo: LIvorno. La classifica dopo tre turni di campionato è la seguente. Arezzo 9, Viterbese 6, Livorno 6, Pontedera 4, Carrarese 3, Lucchese 3, Grosseto 3, Pistoiese 1, Olbia 0. La quarta giornata di domani. Grosseto-Olbia, Lucchese-Livorno,. Pontedera-Carrarese, Viterbese-Arezzo. Turno di riposo: Pistoiese.