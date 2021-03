Città di Massa, pareggio nel big match sul campo di Nervesa. Il sesto posto è dietro di 7 punti

NERVESA – Lo scorso sabato 27 febbraio, sul parquet dell’Atletico Nervesa è andato in scena il big match della diciassettesima giornata del girone A di Serie A2 del campionato di futsal nazionale. Gli ospiti del Città di Massa sono riusciti a tornare sotto l’ombra delle Apuane con un punto prezioso contro una delle favorite alla vittoria finale. Punto che proietta gli uomini di Mastropierro a 29 punti in classifica, valoveli per un primo posto condiviso in 3 insieme ad L84 e proprio ai trevisani dell’Atletico.

La partita, come ci si aspetterebbe da uno scontro al vertice, è stata calda e fisica. Gli animi molto accesi hanno reso il confronto emozionante e molto equilibrato, ma hanno costretto i padroni di casa a spendere, nella seconda frazione, i 5 falli quando il cronometro lasciava scorrere più di 10 minuti prima del suono della sirena finale. La questione falli è stata decisiva. Infatti, con gli ospiti costretti ad inseguire nel punteggio fin dall’inizio della partita e sotto di 4-2, il tiro libero segnato da Pichi ha aperto la strada al pareggio finale del solito “Rey de Cordoba” Garrote.

Con il punto di sabato, i massesi hanno messo ben 7 punti tra loro e il Futsal Villorba, al sesto posto e fuori dalla zona play-off. Il sogno del presidente Vannucci può proseguire a vele spiegate, in attesa della sfida del 6 merzo al PalaOliveti contro i Saints Pagnano.