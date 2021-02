Carrarese Primavera, il commento di mister Ficagna

La Carrarese Primavera conquista la sua prima vittoria stagionale nel torneo Primavera 3 . Gli azzurrini di mister Ficagna superano alla Covetta la Lucchese per due a uno al termine di una gara molto combattuta, grazie alle realizzazioni da parte di Orlandi e Castronovo. L’obiettivo di “vendicare” lo stop dell’esordio sul terreno del Livorno è stato centrato.

Queste le parole post gara da parte di mister Daniele Ficagna (foto).

“Abbiamo affrontato una squadra, la Lucchese, per me molto forte anche sotto il punto di vista fisico che spesso facevano valere sui nostri giocatori che dal canto loro si sono impegnati al massimo, dando davvero tutto quello che avevano e lotatto su ogni pallone. Giocando bene siamo anche riusciti ad andare in vantaggio . Abbiamo subito il pareggio prima dell’intervallo ed a inizio della ripresa abbiamo sofferto nuovamente all’inizio la loro pressione. Pian piano siamo riusciti fuyori ed abbiamo colpitio col raddoppio. Buona palla di Bonafede in mezzo ed in mischia Castronovo è stato molto bravo a girare in rete. Giudizio complessivo della squadra: bene , anche se ad essere onesti non abbiamo giocato come piace a me ovvero palla a terra anche se è vero che il campionato è iniziato appena ora e certi meccanismi vanno oleati col tempo. Questa vittoria regala conmunque morale e fiducia nei nostri mezzi”