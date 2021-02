Prima vittoria per la Carrarese Primavera

CARRARESE-LUCCHESE 2-1

(Campionato Primavera 3)

CARRARESE:Gallina, Santochirico, Benassi, Dell’Amico L, Guelfi, Orlandi, Bertipagani, Dell’Amico T, Petriccioli, Dell’Amico G, Smecca. A disp. Tonetti, Bonafede, Berti, Biasci, Bonuccelli, Di Nicola, Castronovo. All. Ficagna.

LUCCHESE: Mazzotta, Velani, Pardini, Olivieri, Lunardi, Lattuga, Cantone, Marinai, Galvigioni, Yener, Durante. A disp. Pirola, Bianchi, Camaiani, Pirozzi, Tricarico, Fambrini, Mati, Gradi, Di Meo, Munno, Fruzzetti, Pieretti. All. Graziani.

ARBITRO: Leoni (Aia Pisa), assistenti: Parrotta e Casole (Aia Pisa).

RETI: 35′ pt Orlandi, 41′ pt Galvigioni, 18′ st Castronovo.

Bella vittoria casalinga per la Primavera della Berretti. Sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta gli azzurrini hanno superato col punteggio di due a uno una coriacea Lucchese conquistando di fatto i primi punti di questa stagione e cancellando l’amaro in bocca del ko d’esordio a Livorno di sette giorni orsono.

La prima occasione delal gara ce l’ha la squaadra rossonera al 23′ con un colpo di testa di Calvigioni che sorvola la traversa. Il gol del vantaggio delal Carrarese arriva al 35′ con un bel gol al volo da parte di Orlandi su traversone di Lorenzo Dell’Amico. La Lucchese trova il pareggio poco piu’ tardi. E’ bravo Galvigioni a battere a rete su una corta respinta in area infilando Gallina per l’1-1 ospite. Al 43′ si fa vedere Petriccioli che serve molto bene Smecca il quale si libera al tiro parato da Mazzotta. Nella ripresa al 50’un bel tiro di dThomas Dell’Amico che impegna Mazzotta sempre molto attento. La Carrarese preme e trova il nuovo vantaggio al 62′ col neo entrato Castronovo che finalizza al meglio una bella azione da parte dei compagni di reparto. Azzurrini al 70′ con Petriccioli su punizione vicinissimi al tris col portiere lucchese che si supera negando il gol. All’80’ la Lucchese è pericolosa con Mati ma il suo tiro è di poco a lato. Un minuto piu’ tardi è Gallina molto bravo uscire su Munno salvando la sua porta.