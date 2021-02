La Carrarese Primavera ospita la Lucchese

Dopo il ko di sabato scorso sul terreno di Livorno la Carrarese Primavera 3 torna in campo per il suo esordio stagionale casalingo. Gli azzurrini saranno infatti di scena questo pomeriggio (ore 14.30) sul rettangolo di gioco del Paolo Deste della Covetta impegnati nel derby contro i pari età della Lucchese.

Per Davide Petriccioli (foto) e compagni una buona occasione per conquistare i primi punti stagionali dopo la bella ma sfortunata prova in terra labronica che ha convinto sul piano del gioco ma lasciato amaro in bocca in fatto di punti. Direttore di gara del derby di Avenza sarà il signor Leoni di Pisa, assistenti: Parrotta e Casole (Pisa).