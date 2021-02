Eccellenza, probabile ripresa a fine marzo

Intervistata dal “Corriere Adriatico”, la consigliera federale per la LND, Maria Rita Acciardi, ha enunciato il possibile percorso per una ripartenza dei campionati di Eccellenza nelle prossime:

“Dopo il Consiglio Federale, bisognerà convocare il Direttivo LND in tempi brevi per impartire le linee guida. Poi ai Comitati regionali sarà demandato il compito di stabilire le modalità di svolgimento, il format, le date, i play off e gli eventuali play out. Noi cercheremo di limitarci a fornire una data orientativa di chiusura della stagione in cui dovranno essere comunicate le vincitrici.

Voglio usare il condizionale, perché le tappe previste vanno completate tutte correttamente. L’auspicio resta quello di riprendere l’8 marzo gli allenamenti con un protocollo sanitario e i contributi alle società. Nel giro di poco, ipoteticamente nei successivi dieci giorni, bisognerà stabilire il format e tra fine marzo e inizio aprile fissare la ripresa dell’Eccellenza.

Fonte: tuttocampo.it