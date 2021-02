San Marco, un anno esatto dall’ultimo match di campionato alla Covetta

E’ passato un anno. Oggi, 23 febbraio, sono esattamente 365 giorni che la San Marco Avenza ,relativamente al campionato di Eccellenza, non disputa una gara di campionato casalinga al Paolo Deste della Covetta. Domenica 23 febbraio 2020 infatti i rossoblu si imponevano facilmente per quattro ad uno sulla Virtus Viareggio. Da quel giorno , a causa della neonata emergenza sanitaria, nessun altro match casalingo di campionato per Lagomarsini e compagni. Per il Leone al Paolo Deste infatti da registrare soltanto un’altra partita , tre giorni piu’ tardi , ma valevole per la fase nazionale di Coppa Italia (2-1 agli emiliani della Virtus Castelfranco). Nella nuova stagione 2020/21 invece, per quanto riguarda il campionato di Eccellenza, i rossoblu non sono mai scesi in campo tra le mura amiche, per loro solo la gara d’esordio in casa del Prato 2000 (con sconfitta per 4-3). Alla Covetta precedentemente solo un macth di Coppa Italia con la Pontremolese (1-1) e lo stop a causa di contagi covid un giorno prima il possibile esordio casalingo San Marco-River Pieve del 18 ottobre che di fatto non si disputò.