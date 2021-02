Dilettanti, oggi sapremo il destino dell’Eccellenza

E’ iniziata alle 10 di questa mattina la 1111ª riunione della Giunta Nazionale del CONI che tra le varie voci dell’ordine del giorno ha anche la valutazione sulla ripresa dell’Eccellenza

Con la giornata di oggi, martedì 23 febbraio 2021, potrebbe essere deciso il destino dell’Eccellenza, categoria nella quale sono impegnate le “nostre” squadre ossia Massese, San Marco Avenza e Pontremolese. E’ infatti iniziata alle 10.00 di questa mattina la a 1111ª riunione della Giunta Nazionale del CONI, che tra le varie voci dell’ordine del giorno ha anche la valutazione sulla ripresa dell’Eccellenza.

Probabilmente questa sarà la decisione definitiva dato che i tempi stringono, per usare un eufemismo, e le società calcistiche hanno bisogno si sapere con certezza quali saranno le date di ripresa per programmare una preparazione atletica adeguata. In oltre diventa necessario anche per sapere in che modo, nel caso in cui anche i maggiori campionati regionali dovessero essere annullati, sarebbero gestite le retrocessioni dalla Serie D e le relative promozioni dalla categoria inferiore, appunto l’Eccellenza. Domande che gli addetti ai lavori si facevano a fine 2020, con risposte ipotetiche ma sulle quali oggi non si può più tergiversare.