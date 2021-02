Città di Massa U19, buona la prima: contro il Firenze finisce 8-6

Parte bene la formazione Juniores del Città di Massa Calcio a 5 che domenica 21 febbraio, nella prima giornata del campionato nazionale, ha battuto al “PalaOliveti” il Firenze per otto reti a sei. Un grande risultato all’esordio assoluto per una squadra completamente nuova, i cui ragazzi nella quasi totalità vengono dal campo a 11, come ha ribadito a fine gara un soddisfatto mister Aliboni:

“Buon inizio, ero curioso di vedere i ragazzi in campo visto che quasi tutti non avevano mai giocato a 5. Ottima prestazione, abbiamo iniziato positivamente la stagione. Il campo di calcio a 5 è diverso, ogni secondo è prezioso, la gara non finisce mai, oggi il Firenze lo ha dimostrato non mollando mai un centimetro fino all’ultimo. Abbiamo dovuto rimanere concentrati fino all’ultimo e siamo stati bravi a tenere botta”.