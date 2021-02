Attuoni Avenza, mister Vinazzani “Rimandare tutto alla prossima stagione”

Ad esprimere il proprio giudizio sulla stagione 2020/2021, ormai quasi in archivio a causa del Covid, il tecnico dell’Attuoni Avenza Andrea Vinazzani. La squadra dopo la partenza di alcune pedine è stata rifondata con molti giovani e miscelata da alcuni pezzi di esperienza. L’inizio della brevissima stagione non è stata delle più felici: dopo l’uscita dei triangolari della Coppa Toscana, sono arrivate nelle uniche due giornate giocate sonore sconfitte, poker rimediato a Fivizzano e K.O. dell’accreditata Massarosa tra le mura amiche, restando al palo senza punti in compagnia di altre 5 compagini.

“Purtroppo questo ennesimo stop ci sta condizionando e non poco, in tutti i sensi, non solo per il calcio ma soprattutto anche nell’ambito famigliare e sul lavoro. Per quanto riguarda i “miei” ragazzi sono molto avviliti della situazione che si è creata, ogni tanto mi chiamano per sapere se ci sono novità sul futuro dei campionati per una eventuale ripartenza. Qualcuno vorrebbe allenarsi mentre altri sono restii nel riprendere l’attività. Il mio parere sarebbe quello di bloccare tutto, la federazione ci dica la la sua intenzione, a mio avviso sarebbe più logico rimandare alla prossima stagione altrimenti non se ne esce più. Inoltre non si può allenare in modo individuale, il calcio è fatto di altre cose ma ripeto questo è solamente il mio parere”.