Martedì 23 giorno decisivo per il futuro dell’Eccellenza

Sarà martedì 23 febbraio il giorno decisivo per il futuro del campionato di Eccellenza. A poche ore dall’elezione del presidente della Figc, in cui si sfideranno il numero uno uscente Gabriele Gravina e Cosimo Sibilia, attuale massimo dirigente della Lega Nazionale Dilettanti, è infatti prevista la riunione della Giunta del Coni. All’ordine del giorno anche la decisione relativa all’inserimento dell’Eccellenza nei campionati ritenuti di interesse nazionale. Se la risposta dovesse essere negativa i tempi per la ripresa si allungherebbero e a questo punto bisognerebbe attendere notizie alla scadenza del Dpcm attuale, dunque dal 6 marzo, mentre se dovesse arrivare l’ok del Coni ecco che tutto passerebbe nuovamente in mano alla Figc. A questo punto i giocatori potrebbero tornare ad allenarsi non più individualmente ma di squadra, qualunque sia la zona in cui viene inserita la regione di appartenenza (dunque in zona rossa compresa). Il passaggio successivo sarebbe il via libera per la ripresa dei campionati in base ai format definiti dai singoli comitati regionali.