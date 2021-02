Al via il Campionato Nazionale U19, Aliboni: “Puntiamo ai 3 punti”

Domenica 21 febbraio partirà ufficialmente il Campionato Nazionale dell’Under 19 di Calcio a 5. Una categoria divisa in ben 18 gironi e dove il Citta di Massa è inserito in quello composto da tutte squadre toscane, quali Firenze calcio a 5, Futsal Pontedera, Futsal Sangiovannese, Prato calcio a 5 e Futsal Pistoia. È tutto pronto nel quartier generale apuano, la società è carica e decisa a far bene anche con le giovanili. La truppa di mister Giacomo Aliboni partirà tra le proprie mura dove ospiterà il Firenze.

Di seguito il commento pre campionato del tecnico bianconero: “I ragazzi hanno tanta voglia di vedere se tutto quello che hanno fatto in questi mesi di allenamenti riusciranno a metterlo in campo e di assaporare quella adrenalina per portare a casa i 3 punti. Un girone strano a 6 dove ci sono il Firenze e il Futsal Pontedera che hanno sempre fatto bene e noi quattro Città di Massa, Futsal Pistoia, Prato Calcio a 5 e Futsal Sangiovannese che sappiamo il loro valore. Sappiamo anche che Pistoia e Sangiovannese si sono rinforzati negli ultimi giorni con innesti di altre società. Noi domenica puntiamo ai 3 punti come ogni domenica e l’obiettivo sarà quello di arrivare nelle prime due classificate nel girone di andata per accedere alla qualificazione per la coppa Italia. Siamo curiosi e soprattutto lo sono io di vedere questi ragazzi come si comporteranno in campo perché il gruppo è nuovo e non abbiamo ancora avuto la possibilità di testare una partita con un’altra squadra under se non a settembre contro il Genova. È entrato poi a darmi una mano come secondo Marco Tendoli e speriamo che tutto funzioni bene. Noi puntiamo a fare bene e che vinca il migliore…quindi noi”