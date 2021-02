Milano-Città di Massa, gli highlights del match

Proponiamo oggi le immagini salienti del match di alta quota giocatosi martedì 16 febbraio e valevole per il recupero della seconda giornata del Girone A di Serie A2 di futsal tra Milano C5 e Città di Massa. Ben 10 le reti segnate, per i bianconeri in gol Bertoldi, Pichi, Lucas (x2) e Garrote. Città di Massa che con questo punticino rimane seconda in classifica ma a sole due lunghezze dalla capolista L84.