Pistoiese-Carrarese, arbitra Calzavara di Varese

Sarà il signor Andrea Calzavara della sezione Aia di Varese ad arbitrare il derby tra Pistoiese e Carrarese in programma domani pomeriggio (17.30) sul rettangolo di gioco del “Melani” di Pistoia.

Per il fischietto lombardo si tratta della prima designazione con la formazione azzurra cosi’ come per gli arancioni. Assistenti di Calzavara saranno :Abruzzese (Aia Foggia) e Grasso (Aia Acireale). Quarto uomo: Andreano (Aia Prato).