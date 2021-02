Gragnolese, Pennucci: “Il nostro campionato lo abbiamo vinto rimanendo uniti”

GRAGNOLA- Dopo un lungo e forzato silenzio torna a parlare Jacopo Pennucci, il direttore generale della Gragnolese, società che in questa sfortunata stagione, dopo tre lustri, era approdata nella LND iscrivendosi al campionato di Terza Categoria. Il team nuovo, venticinque tesserati di categoria tutti del territorio messi a disposizione del nuovo allenatore Nicola Grandetti, aveva iniziato a fare le cose sul serio dal primo giorno di allenamento, ma purtroppo non è riuscito ad entrare in campo neache la prima giornata, così come lo Spartak, il Marina di Massa e la Villafranchese.

“Cosa penso? – dichiara il Pennucci– Da una parte non vedo l’ora che riprenda il campionato, perché vorrei rivedere lo “stadio” Castel dell’Aquila pieno di gente, rivedere tutti i “miei” ragazzi, dagli allenamenti alla partita, difatti stiamo organizzando una rimpatriata a tavola; dall’altra, visto il momento, credo sia impossibile praticare lo sport più bello del mondo, se non cambiano le leggi, soprattutto i protocolli. Se la ripresa è come quella che hanno comunicato è un grosso problema, le varie quarantene incidono sull’andamento della vita quotidiana delle famiglie dei calciatori. Se verranno cambiate certe regole si ricomincia, altrimenti non non siamo d’accordo. In questo periodo di forzata astinenza i giocatori vivono uniti tramite gruppo whatsapp, giornalmente si contattano, sono sempre attivi e seguono gli eventi. Questo è un buon segnale per la squadra positivo per noi tutti, siamo carichi al massimo per ripartire, ma ripeto non come si eravamo lasciati, in quelle condizioni è penalizzante, con i contagi sempre pronti a colpire. In questo periodo sono stati effettuati diversi lavori di miglioria al nostro campo sportivo, iniziando dalle luci e dalla recinzione a norma per l’omologazione federale, più vari interventi alle strutture. In nome del nostro presidente Giuliano Bertolini faccio un immenso grazie al sindaco Gianluigi Giannetti, speravamo da tanti anni in una mano dell’amministrazione e finalmente siamo arrivati al dunque. Nonostante il covid le cose a Gragnola non si sono fermate, l’entusiasmo del gruppo giovane non è mai venuto meno, comunque vada la stagione noi il nostro campionato lo abbiamo vinto così, rimanendo uniti per il nostro ambizioso progetto”.

Nella foto il d.g. Jacopo Pennuci con l’ex mediceo Piergiorgio Riani