Ex Carrarese, Simone Bastoni ha purgato il Milan

La bordata con la quale ha insaccato la porta del Milan ha fatto il giro del mondo grazie alle tv satellitari che hanno coperto la sfida del Picco praticamente in tutti i Paesi del mondo. Così anche al di fuori dei confini nazionali hanno imparato a conoscere Simone Bastoni, un altro dei Golden boy fatti in casa, nato a La Spezia nel 1996 ed ex Carrarese (vestì la maglia azzurra nella stagione 2016/2017 con 30 presenze e 4 reti).

Il suo primo gol in Serie A è una prodezza non casuale: gli era andata male due volte, con Inter e Lazio, quando le sue conclusioni erano finite sui legni. Ma stavolta non c’è stato nulla da fare e per il jolly di Piana Battolla é il primo gol in massima serie: per uno che nel mercato di settembre erano arrivate soltanto richieste dalla serie C é la più dolce delle rivincite. Salterà la gara di venerdì a Firenze per via dell’ammonizione subita ieri e tornerà quindi a disposizione per il turno successivo quando al Picco calerà il Parma.

