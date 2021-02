Per l’Atletico Carrara un accordo con la Perticata

Importante novità nel panorama del calcio giovanile apuano. Atletico Carrara e Perticata uniscono le forze. Lo hanno ufficializzato le stesse società in un comunicato congiunto.

“Il periodo di inattività forzata dovuto a DPCM e restrizioni varie, è stato proficuamente utilizzato dalle dirigenze delle due società, con a capo i presidenti Fausto Bigarani per l’Atletico e Giorgio Orsini per la Perticata, che hanno iniziato a confrontarsi cercando di individuare il miglior modo possibile per affrontare le sfide del futuro.

Da questi ragionamenti è emersa una volontà forte ed univoca che hanno portato ad un accordo strutturale e funzionale tra le due società, accordo che troverà precisa applicazione a partire dalla stagione 2021/2022, pur tuttavia fin dal mese di febbraio l’intesa avrà compimento ed attuazione , ad esempio mediante l’utilizzo congiunto delle rispettive strutture e dei rispettivi staff.

La struttura di Via Donati già da ora sarà la casa della Scuola Calcio e dell’attività di base, la Fossa dei Leoni invece , accanto alle squadre ad 11, comincerà ad ospitare le squadre a 9, per abituarle al calcio ad 11, dando compimento alla continuità.

L’idea è quella di creare un importante realtà che diventi un riferimento per tutto il territorio comunale e non solo, grazie all’utilizzo dei due campi sintetici (uno ad 11 ed uno 9), forte di competenze societarie consolidate da anni di attività, con uno staff di prim’ordine .

Dal punto di vista federale questi mesi verranno spesi per trovare la miglior definizione di ogni singolo dettaglio, ma da oggi possiamo affermare che nei fatti ATLETICO CARRARA e PERTICATA sono la stessa cosa, un importante segnale per tutto il movimento calcistico provinciale: lasciare da parte ogni personalismo per costruire insieme una realtà forte.”