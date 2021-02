Nuovo acquisto Città di Massa, l’eterno Luca Della Maggiora

Il Città di Massa dopo questa settimana di pausa, arrivata con la grande vittoria sul campo della capolista L84, tornerà in campo sabato il 13 febbraio, quando se la vedrà sempre al di fuori delle proprie mura sul parquet del Campello Motors CDM. Un momento particolarmente positivo per la squadra del presidente Andrea Vannucci, adesso seconda in classifica, in coabitazione con la stessa L84, e dietro di un solo punto alla capolista Atletico Nervasa.

Per mantenere saldi i nervi e inserire esperienza nello spogliatoio, la società apuana ha tesserato nella serata di venerdì una delle bandiere del calcio a 11 massese, il classe 1981 Luca Della Maggiora. Un difensore che vanta 148 presenze in Serie C, tra Valenzana, Ivrea e Juve Stabia, e 159 in Serie D, delle quali 19 alla Massese nel 2012, e che negli ultimi anni è sceso tra i dilettanti, ultima fermata Borgo Foce Magra in Prima Categoria ligure. Sicuramente per Della Maggiora sarà necessario allenarsi bene, prima di entrare nel gioco del Calcio a 5 e negli altissimi ritmi della Serie A2, ma la sua esperienza di campo potrà essere utile fin da subito.

Di seguito il comunicato della società:

Diamo il benvenuto ad un nuovo componente della rosa della prima squadra: Luca Della Maggiora cresciuto nelle giovanili del ricortola nel 99 approda in prima squadra in eccellenza al Forte dei Marmi e l’anno dopo in serie D. Nel 2003 approda alla Valenzana in serie c2 nei professionisti dove rimane 4 anni sfiorando la promozione in c1 e poi approda nel 2007 alla Juve Stabia. Finita l’esperienza nei professionisti nel 2012 si avvicina a casa a gioca con la maglia bianconera della Massese neopromossa in serie D dove arriva secondo in classifica e molto altro ancora…

Suo figlio Brando fa parte dei primi calci del Città di Massa”.