Romagnano saluta il compianto Marco Coltelli

Con il pomeriggio di mercoledì 3 febbraio c’è stato l’ultimo saluto allo storico guardalinee del Romagnano Marco Coltelli. Una notizia che ha calato nella tristezza tutto l’ambiente amaranto, così come il mondo del calcio massese, per la simpatia e la bontà che il “pisano” (chiamato così per le sue origini di Nodica, in provincia di Pisa) trasmetteva in ogni situazione. Un’altra vittima dello spietato Covid che si è portato via un uomo di soli 67 anni che aveva ancora molto da dare alla vita, alla sua famiglia e al calcio. Il maledetto Covid che non ha permesso nemmeno il regolare svolgimento del funerale, costringendo alla diretta sepoltura presso il cimitero di Mirteto.

Innumerevoli le manifestazioni di affetto verso il benvoluto “pisano”, primi tra tutti i tifosi amaranto della Curva “Adelmo Pucci” che con l’affissione di due striscioni all’interno del “Raffi” hanno reso immortale il loro affetto: “Riposa in pace Pisano, sempre con noi! Il Romagnano non ti scorderà mai!”