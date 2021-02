La Carrarese Primavera torna in campo

Buone notizie per la formazione Primavera 3 (ex campionato Berretti) delal Carrarese. I ragazzi di mister Daniele Ficagna torneranno in campo per le gare di campionato a cominciare da sabato 20 febnbraio prossimo con il match valevole per la seconda giornata sulò rettangolo di gioco del Livorno.

La Lega Pro ha infatti stabilito il rientro in campo per le squadre Primavera 3-Berretti. Il campionato , come anticipato, riprenderà il 20 Febbraio 2021 (2a giornata di andata) e le soste saranno nei giorni: 6 Marzo, 3 Aprile, 8 Maggio e 29 Maggio. Il torneo terminerà il 20 Giugno 2021. Gli orari saranno: dal 20 Febbraio 2021 alle 14.30, dal 28/3/2021 ore 15. Dunque per gli Under 19 azzurri all’orizzonte la tanto agognata ripresa agonistica ufficiale per la squadra degli azzurrini allenata da mister Daniele Ficagna, ormai ferma da parecchi mesi a causa dell’emergenza sanitaria e che sta comunque procedendo a sedute di allenamento presso il centro sportivo di Fossone.La Carrarese che aveva visto iniziare il proprio campionato di Primavera 3 (Ex torneo nazionale Dante Berretti), durato peraltro solo una giornata, osservando però il suo turno di riposo imposto dal calendario. Era esattamente il 24 ottobre dell’anno scorso, quando i contagi erano scesi decisamente e le misure di contenimento allentate. Alla vigilia del primo vero match da disputare ovvero la gara prevista sul terreno di gioco del Livorno a i primi del mese di novembre, è però arrivato lo stop che dura a tutt’oggi.

Questi i risultati della prima ed unica giornata disputata fino ad oggi prima dello stop per l’emergenza sanitaria. Arezzo-Lucchese 5-1, Olbia-Livorno 0-1, Pistoiese-Città di Pontedera 2-2, Viterbese-Grosseto 2-1. Riposava la Carrarese.