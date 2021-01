Carrarese-Pro Sesto, match tra due squadre involute

Domani pomeriggio (fischio d’inizio ore 17 30) sul rettangolo di gioco dello Stadio dei Marmi di Carrara in scena un match, quello tra Carrarese e Pro Sesto che, numeri alla mano, si potrebbe definire uno scontro diretto tra le due “peggiori” formazioni del girone A di serie C se si guardano i rispettivi ruolini di marcia degli ultimi due mesi agonistici. Nelle ultime sette giornate di campionato infatti, a cominciare con la prima del mese di dicembre, esattamente la domenica dell’Epifania, la Pro Sesto è stata la peggiore in assoluto in fatto di risultati avendo conquistato solo tre punti grazie ai pareggi con Alessandria, Livorno e Juve B (tutti 1-1).

Poco meglio ha fatto la Carrarese con cinque punti frutto di due pareggi (con Lucchese e Pro Patria (anche qui tutti per 1-1) ed una sola vittoria centrata ovvero quella per 1-0 contro l’Albinoleffe del 19 dicembre.

Tra i due team anche un doppio confronto nella serie B del campionato 1946-47. Ai Marmi gli azzurri si imposero per 1-0 mentre a Sesto vittoria lombarda per 3-1.

In totale 13 gare tra le due squadre con sette vittorie Carrarese, due pareggi e quattro successi lombardi.