Carrarese, ipotesi Siniega

Una news di mercato che arriva direttamente dal Torino. Secondo quanto riportato da numerosi testate web tra le quali Toro News, Giacomo Siniega, difensore classe 2001, potrebbe lasciare la Primavera granata. Sul ragazzo si è interessata la Carrarese, che sarebbe alla ricerca di un giovane da inserire nella propria rosa. Siniega accetterebbe anche di buon grado la destinazione, visto che lui è nato proprio a Carrara ed i suoi abitano a Sant’Antonio e lì ha mosso i primi calci prima di andare alla Fiorentina. L’unico problema al momento è che la Carrarese ha già tutti gli slot occupati. In Serie C, infatti, ci sono limiti per il numero di giocatori in prestito (8). Per questo motivo è ancora presto per definire la formula dell’uscita di Siniega. Il ragazzo da quando è ripartito il campionato Primavera non è mai entrato in campo proprio per l’interessamento della Carrarese. Nelle prime partite era non solo titolare inamovibile della formazione di Cottafava, ma anche capitano (fascia ora ereditata da Freddi Greco). Se Siniega dovesse partire, allora Bava si metterebbe all’opera per un difensore giovane da inserire in rosa.