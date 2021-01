Carrarese eSports fa la voce grossa

In uno dei periodi più fiorenti degli sport elettronici, è imminente la nascita di una federazione ufficiale, in particolare nel calcio le cose stanno andando benone con un’adesione sempre più importante di molte società professionistiche e non, da ultimo Verona, Udinese e Sorrento.

Carrarese Calcio 1908 in questi tre anni nel mondo virtuale ha avuto una progressiva crescita, con l’arrivo nel 2020 alla finalissima di Coppa Italia VPL, e adesso sta confermando il suo cammino a suon di risultati positivi. Nelle tre competizioni in cui è impegnata (Serie C VPL, Serie C VPG e Serie A AFC) si registrano solo risultati positivi (8 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 10) che valgono il quarto posto sia in VPL, arrivata alla venticinquesima giornata, che in VPG, siamo alla terza. Stabile a metà classifica la posizione in AFC.

Soprattutto in VPL il momento è decisivo, a nove dal temine le due seconde, Figaro e Xamax, distano solo 2 lunghezze e la vetta, occupata da LG Black Sails,è a +7. Proprio stasera Carrarese eSports avrà l’occasione di scavalcare Figaro eSports con uno scontro al vertice che può dir molto in chiave volata finale per la Serie B. Soddisfatte Carrarese, ASD Sportivamente e SiLu’s Planet Computers & Videogames che in sinergia seguono il progetto con l’intenzione di centrare almeno un salto di categoria.

Per chi volesse seguire la diretta della sfida di questa sera sarà possibile attraverso il canale Twich di Carrarese eSports (fischio d’inizio alle ore 23.05).