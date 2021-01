Spiraglio Eccellenza, portarla a campionato di interesse nazionale

Riportiamo un interessante articolo di almanaccocalciotoscano.it nel quale si tratta del futuro del campionato di Eccellenza, torneo direttamente legato alla Serie D dalla quale ci saranno retrocessioni e nella quale di conseguenza dovranno esserci promozioni dalla categoria inferiore. Per questo motivo l’Eccellenza potrebbe essere aggiornata a campionato di interesse nazionale…

Ci sono novità importanti sull’immediato futuro del campionato di Eccellenza. La Lega Nazionale Dilettanti infatti pare sempre più decisa a mettere in campo tutte le proprie armi per fare ripartire anche la Categoria Regina nelle varie regioni. La ragione è presto detta: visto che la serie D concluderà regolarmente il proprio campionato ed esprimerà le 36 retrocesse, ecco che il Dipartimento Interregionale ha necessità delle 36 promosse dall’Eccellenza per confermare l’organico della D a 162 squadre. E la LND ha effettuato una mossa importante in questo senso: chiederà nei prossimi giorni alla FIGC e al CONI che l’Eccellenza venga definita come un campionato di “interesse nazionale”, togliendogli di fatto quei lacciuoli che al momento ne pregiudicano la ripresa. È la cosa più importante emersa ieri sera nell’incontro in video conferenza fra i vertici del CRT e i rappresentanti delle 36 squadre di Eccellenza toscana. Se passasse questa linea, ecco che non solo l’Eccellenza potrebbe ripartire ma lo potrebbe fare con velocità (senza aspettare il 5 marzo, giorno di scadenza dell’attuale DPCM), teoricamente già l’indomani di questo passaggio. La notizia è stata accolta con favore dalle società toscane che hanno votato con larga maggioranza per la ripartenza (si parla di 30 voti a favore, a fronte dei soli 6 contrari), pur dividendosi su chi vincola il suo “sì” alla presenza di pubblico e chi si acconterebbe di una presenza contingentata. Una maggioranza comunque schiacciante e per certi versi inattesa. I prossimi passi? Nella prima settimana di febbraio ci sarà un consiglio di Lega della LND che formalizzerà la proposta: se tutto filerà liscio, i tempi potrebbero essere rapidi. Ovviamente verrebbe applicato anche all’Eccellenza il protocollo dei tamponi già in atto in serie D (tamponi rapidi ogni settimana a 9.5 euro), ma su questo probabilmente ogni regione dovrà lavorare in autonomia e trovare la giusta soluzione: è impensabile che FederLab, dopo la D, possa coprire anche tutte le società italiane di Eccellenza… La LND chiederà alla FIGC e al Governo, che attraverso il Ministro Spadafora avrebbe già dato il proprio assenso, un contributo per coprire le spese dei tamponi. Insomma, un’accelerazione importante in queste ore per far sì anche anche l’Eccellenza (niente da fare invece dalla Promozione in giù e per i campionati giovanili) possa ripartire. Se i tempi fossero davvero così rapidi come pare, la Toscana potrebbe ripartire già da metà marzo e prevedere il regolare svolgimento del campionato fino alla 22a giornata (senza però play-off né playout). Ma su quest’ultima cosa, ovviamente non c’è ufficialità e sono solo voci.

Fonte: almanaccocalciotoscano.it