FC Montignoso suona la carica con il video Justwin

Il Montignoso Football Club di mister Enrico Mori, nonostante lo stop e questa disarmante incertezza che sta demotivando moltissime società, è più che mai unito e determinato a ripartire. In questi abissali momenti di buio ciò che tiene vivo le spirito di squadra è la possibilità di rimanere in contatto e di fare gruppo, cosa che non manca certamente ai rossoblu che si sono rimessi in gioco con l’iniziativa “Justwin“. Un brillante video di squadra che deve essere d’esempio per tutte quelle società e singoli calciatori che stanno perdendo la speranza di ripartire.