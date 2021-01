Carrarese, Bresciani veste l’ azzurro

Carrarese Calcio 1908 comunica il perfezionamento del tesseramento del calciatore Nicolas Bresciani. Il classe ’97 nativo di Pontremoli ha collezionato 50 apparizioni in serie C, andando a segno in tre circostanze.

Il ruolo ricoperto e’ quello del terzino fluidificante di piede mancino con ottima propensione offensiva.

Le prime parole da calciatore azzurro di Nicolas Bresciani :”La realizzazione di un sogno nel cassetto indossare la maglia della Carrarese per uno come me che e’ nato in provincia ed e’ del posto.

Sono carico a mille e non vedo ora di scendere in campo, mi sento pronto per dare una mano ad una squadra che reputo forte che puo’ valere le prime posizioni.

Ora pero’, complici i numerosi infortuni, occorre recuperare terreno e posizioni.

Il mio ruolo e’ quello del terzino sinistro, in uno schieramento a quattro o anche “quinto” a tutta fascia con alle spalle una difesa a tre. Ad ogni modo voglio essere disponibile per venire incontro alle esigenze del Mister che non vedo ora di incontrare perche’ e’ allenatore da altri palcoscenici.

A Busto contro la Pro Patria cercheremo di trovare i punti per rilanciarci e ripartire con lo slancio”.