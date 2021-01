Il match tra Pro Patria e Carrarese valido per la prima giornata del girone di ritorno di serie C girone A ed in programma domenica prossima 24 gennaio ore 12.30, sarà diretto dal signor Mattia Ubaldi della sezione Aia Roma 1.

Per il fischietto laziale si tratta della prima gara con la Carrarese.

Assistenti di Ubaldi saranno Stringini (Aia Avezzano) e Fine (Aia Battipaglia). Quarto uomo: Marini (Aia Trieste)