Settore giovanile, l’Atletico Carrara torna in campo

CARRARA- L’Atletico Carrara torna a scaldare i motori, almeno per quanto riguarda il Settore Giovanile e la Scuola Calcio. Da lunedi 11 gennaio è ripresa l’attività alla Fossa Dei Leoni, ovviamente seguendo punto per punto tutte gli obblighi imposti dal protocollo e con le evidenti e relative difficoltà. Riportiamo di seguito il comunicato della società postato nella propria pagina facebook nel quale si evince che a prescindere da tutto pare che per ora la risposta sia stata buona:

TENTATIVO DI RIPRESA

Non è facile stare fermi, lo siamo stati per molto tempo.

Pur nella consapevolezza che la situazione resta complicata, nonostante le difficoltà nell’attuazione del protocollo e per lo svolgimento di allenamenti in forma individuale, a partire da lunedì scorso 11 gennaio, l’Atletico Carrara è tornato in campo.

Con un numero limitato di sedute per annate, con una durata delle sessioni leggermente minore, ma ci proviamo, proviamo a ripartire.

Negli allenamenti verrà privilegiato l’aspetto motorio -coordinativo, allo scopo di rimettere in moto i ragazzi fermi da troppo tempo, unitamente ad esercitazioni con focus sulla tecnica.

La risposta per ora è stata buona, non nascondiamo che la ripartenza risponde anche alla consapevolezza di un ruolo sociale che come Asd mettiamo in campo, contribuendo (assieme alla riapertura delle scuole superiori) ad aiutare i ragazzi nel soddisfare il loro fabbisogno di ritrovata socialità.

Per lo meno ci proviamo.