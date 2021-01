Ex Massese, Bartolomei via dallo Spezia: “Qualcuno non ha rispettato delle promesse”

E’ stato uno dei grandi protagonisti delle ultime stagioni e dell’incredibile promozione dello Spezia in Serie A, ma dal 12 gennaio 2001 è tornato nel campionato cadetto dove vestirà la maglia della Cremonese, attualmente 17° inclassifica.

Il trasferimento, con il relativo addio (o arrivederci) alla massima serie, ha lasciato l’amaro in bocca all’ex Massese Paolo Bartolomei, in bianconero nel biennio 2011-2013, il quale sui social ha commentato come segue: “È giunto per me, inaspettatamente, il momento di dire addio a questa squadra. Mai avrei pensato di lasciarla a metà stagione dopo tutto il cuore e l’anima che ho messo per raggiungere la bellissima e storica promozione, ma purtroppo la scelta non è stata mia ma di qualcuno che non ha rispettato delle promesse”.

Foto: cittadellaspezia.com