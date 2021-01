Carrarese Primavera, stop prolungato al 14 febbraio

La Lega Pro, considerato il perdurare delle condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, ritenuta la necessità di tutelare la salute dei giovani tesserati ha disposto, a parziale modifica del Com. Uff. n. 10/PR3 del 3 dicembre 2020, la sospensione fino al 14 febbraio 2021 delle gare in programma del Campionato Primavera 3 2020-2021 – “Dante Berretti”.

Conseguentemente si rende noto, a parziale modifica del Com. Uff. n. 59/L del 14 ottobre 2020, il calendario aggiornato del Campionato Primavera 3 – “Dante Berretti” per la Stagione Sportiva 2020- 2021. Le date dei recuperi delle gare non disputate della 1a giornata di andata saranno rese note con successivo comunicato ufficiale. Dunque nessuna ripresa per la squadra allenata da mister Daniele Ficagna (nella foto), ormai ferma da parecchi mesi a causa dell’emergenza sanitaria.