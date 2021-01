Carrarese, Luca Milesi in azzurro

Carrarese Calcio 1908 informa di aver concluso l’acquisto, in prestito dal Modena, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Luca Milesi. Il classe 93 é stato protagonista con le maglie, tra le altre, di Arezzo e Pro Vercelli potendo vantare 113 presenze e 4 goal in serie C. Il difensore centrale scuola Atalanta è stopper dal fisico imponente e con un buon piede destro. Nella prima parte di questa stagione è stato protagonista con la maglia del Modena (Serie C, gir. B) con 7 presenze all’attivo.

All’arrivo sotto le Apuane, ecco le dichiarazioni del difensore bergamasco: “L’avventura a Carrara si preannuncia interessante. Una bella sfida che presenta tutti gli ingredienti per essere vinta. La Carrarese è una squadra composta da una rosa di calciatori importanti ed anche se il periodo non è dei migliori, alla lunga i veri valori emergeranno e la china sarà rapidamente risalita. A livello di caratteristiche sono un classico difensore centrale di piede destro, adattabile anche a terzino destro, con un fisico importante a cui piace giocare la palla cercando di far partire l’azione dal basso. Per domenica sono a disposizione in una partita difficile contro una squadra che è dall’inizio del campionato sempre nelle prime posizioni. Conosco l’ambiente per averci giocato, sarà necessario disputare una gara giusta, come è nelle corde della Carrarese, per strappare punti preziosi e risalire in classifica.