Carrarese, colpo in attacco: Marilungo

Carrarese Calcio 1908 informa di aver concluso l’acquisto, in prestito, dalla Ternana Calcio, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Guido Marilungo. L’attaccante classe ’89 e’ protagonista dalla stagione 2008/09 sui campi di serie A, B e C.Le presenze inanellate con le maglie, tra le altre, di Sampdoria nonche’ Atalanta e Empoli sono 297 e le reti 54.

Il trentunenne nativo di Fermo nasce calcisticamente nella Sampdoria e si distingue per duttilita’ d’impiego nella zona offensiva dividendosi tra il ruolo di esterno, seconda punta e attaccante centrale.

Nella prima parte di questa stagione e’ stato protagonista con la maglia del Monopoli (Serie C, gir. C) con 14 presenze all’attivo.

Ecco le prime parole dell’attaccante azzurro:

“A Carrara vengo con grande motivazione e voglia, la piazza e’ quella giusta per fare bene e raggiungere obiettivi importanti. E’ chiaro che il momento non e’ estremamente positivo, ma ho conosciuto Mister Baldini ed il gruppo e tutti vogliono uscirne il prima possibile.Non ho mai visto stagioni finite a gennaio, nel girone A regna l’equilibrio nei valori tra le diverse squadre e la Carrarese ha davvero tutto per giocarsi chance importanti e recuperare il tempo perduto.

Nel reparto avanzato ho svolto un po’ tutti i ruoli, come trequartista a giocare sull’esterno, ma anche come seconda punta ed attaccante centrale.

Sono a disposizione per domenica e pronto a dare una mano in una sfida, quella di Vercelli, che puo’ essere la classica gara che puo’ farci svoltare e ingranare di nuovo la marcia in questa stagione”.