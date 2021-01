Elezioni LND Toscana, Andrea Antonioli entra nel consiglio direttivo

FIRENZE- Presso il “Mandela Forum” è in atto l’Assemblea Elettiva del Comitato regionale Toscana della LND. Molti gli interventi dei presenti, primo tra tutti il presidente della regione Eugenio Giani il quale ha sottolineato la volontà della giunta di aiutare lo sport e il calcio, dichiarando di esser d’accordo, nei limiti di osservanza delle leggi, agli allenamenti individuali. Poi è stato dato molto spazio alle società sportive che hanno esposto le loro realtà e i problemi dovuti all’emergenza Covid, con molti quesiti ai quali ha provato a rispondere il presidente della LND Paolo Mangini.

Dopodiché è stato dato il responso delle urne con la conferma dello stesso Mangini nella carica di presidente per i prossimi quattro anni. Importante e positiva notizia per la provincia di Massa Carrara con l’entrata nel consiglio direttivo di Andrea Antonioli che lascia così il rispettivo incarico di Delegato provinciale. Un in bocca al lupo per questa nuova avventura all’amico Antonioli da parte della redazione di Calcio Massa Carrara e Voce Apuana.

Fonte: toscanagol.it