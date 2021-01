LND, sabato assemblea elettiva a Firenze

FIRENZE- Sabato 9 gennaio 2021 si terrà presso il Nelson Mandela Forum di Firenze l’Assemblea Ordinaria Elettiva delle Società del Comitato Regionale Toscana. Riteniamo che la scelta del Palazzetto dello Sport come location per la nostra Assemblea sia stata la più opportuna e necessaria in considerazione delle criticità dovute all’emergenza sanitaria attuale. Il Mandela Forum ha una superficie coperta di circa 10.000 mq. ed aree esterne di circa 15.000 mq. e può contenere oltre 7000 persone.

Per le sue caratteristiche, il Palazzetto dello Sport si presta perfettamente ad accogliere tutte le Società calcistiche toscane, potendo ospitare manifestazioni sportive, concerti, mostre, convegni e meeting, spettacoli, incontri e feste. La struttura è raggiungibile facilmente in auto da qualunque luogo della nostra Regione; inoltre si trova a soli 150 metri dalla stazione ferroviaria del Campo di Marte di Firenze ed ha a disposizione un grandissimo parcheggio. E’ dotata di impianto di condizionamento ed areazione e servizi igienici recentemente ristrutturati. Possiede quindi tutte quelle garanzie di rispetto per la salute dei cittadini previste dalle norme governative e dalle autorità sanitarie, in particolar modo in materia di non assembramento e distanziamento. E’ stato, comunque, predisposto un accurato piano anti-covid, concordato con il RSPP. E’ previsto, inoltre, un servizio di steward, teso a facilitare tutte le fasi dell’assemblea, e di pulizia continua dei servizi igienici.

Si ricorda, infine, che l’attuale normativa in materia di contenimento del contagio consente lo svolgimento delle assemblee federali elettive. Ai soli fini dell’applicazione delle norme emergenziali in vigore, le Federazioni possono essere considerate al pari delle Pubbliche Amministrazioni, così da potergli applicare la deroga “per motivate ragioni” prevista per le riunioni della Pubbliche Amministrazioni in presenza. Sono consentiti gli spostamenti extra/infracomunali/regionali con mezzi propri o di trasporto pubblici per tutte le persone fisiche impegnate nelle sessioni elettive aventi diritto al voto o loro delegati.

Fonte: CR Toscana