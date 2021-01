Elezioni AIAC provinciali, ecco i risultati

MASSA-CARRARA– Con la giornata di lunedì 4 gennaio 2021, presso il centro sportivo “Duilio Boni” di Fossone si sono svolte le elezioni delle nuove cariche provinciali dell’Associazione Italiana Allenatori (AIAC) che andranno a comporre il direttivo per il quadriennio 2021/2024. All’unanimità è stato confermato il presidente Roberto Taponecco, personaggio di riferimento dell’associazione a livello regionale e non solo. Per quanto riguarda il direttivo conferme e volti nuovi per un totale di 10 eletti.

Di seguito i risultati:

Presidente: Roberto Taponecco 59

Delegati: Paolo Agnesini 27, Valentina Buttini 34, Gianluca Matelli 12, Luca Bertolucci 9.

Consiglieri: Enrico Mori 37, Valentina Buttini 33, Paolo Agnesini 26, Michael Mori 16, Paolo Bertelloni 14, Saverio Beghé 14, Yuri Angeli 13, William Mazzanti 9.