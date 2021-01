Dilettanti, Mangini: “Al 90% stop dalla Promozione in giù”

PRATO- Quello che i dilettanti non volevano sentire con il nuovo anno è stato detto lunedi 4 gennaio sera dal presidente della LND Paolo Mangini, durante la trasmissione “Il Gioco è Fatto” andata in onda presso l’emittente televisiva TV Prato. Senza giri di parole il Mangini ha dichiarato che le probabilità che i campionati dilettanti e giovanili regionali non ripartiranno sono davvero alte, con qualche spiraglio per l’Eccellenza, legata alle decisioni della Serie D che avrà la necessità di completare l’organico per la stagione 2021/22. Se l’Eccellenza andasse avanti, ha aggiunto il vicepresidente Massimo Taiti, potrebbero essere introdotti “tamponi veloci”.

Riportiamo di seguito l’articolo completo di www.tvprato.it con gli interventi dello stesso Mangini e del Taiti:

I campionati dilettanti e giovanili organizzati dal Comitato Regionale Toscano verso lo stop definitivo. Nel corso della trasmissione “Il Gioco è Fatto” il presidente Paolo Mangini ha espresso tutta la sua preoccupazione: ”Al momento non ci sono le condizioni di sicurezza – ha spiegato – per poter riprendere l’attività agonistica. Attendiamo gli sviluppi e le indicazioni da parte delle istituzioni pronti ad attivarci secondo le stesse, ma allo stesso tempo se dovessi fare una previsione in percentuale sulla possibile ripresa dei campionati dilettanti e giovanili sarei orientato a prevedere un 90% per il no, un 10% per il si”.

Sulla stessa linea anche il vice presidente del Comitato Regionale Toscano Massimo Taiti: ”Al momento attuale prospetto molto difficoltoso prevedere una ripresa dell’attività agonistica – spiega – mancano le condizioni di sicurezza. Se dovessi fare una previsione in percentuale azzarderei un 90% per il no, un 10% per il si”. Insomma la situazione appare davvero difficile, appare scontato lo stop definitivo per i campionati di Promozione, Prima, Seconda e Terza Categoria e per tutti quelli del settore giovanile, mentre ci potrebbe essere una prospettiva di ripresa riguardo il campionato di Eccellenza, qualora lo imponesse la Lega Nazionale Dilettanti che sta proseguendo regolarmente il campionato di serie D e quindi avrebbe la necessità di completare l’organico per la stagione 2021/22 inserendo le formazioni vincenti del campionato di Eccellenza Regionale. Il vice presidente Massimo Taiti non esclude questa ipotesi: ”Ci atterremo alle richieste della Lega Nazionale Dilettanti – spiega – e qualora ci venisse richiesto di terminare il campionato di Eccellenza cercheremo di mettere in campo il format più idoneo e funzionale per riuscire a portare a termine la manifestazione nelle tempistiche previste dal regolamento”. La prospettiva per cercare di portare a termine il campionato di Eccellenza con un format rivoluzionato rispetto a quello attuale (svolgimento del solo girone di andata e play off allargati per determinare le promozioni, una delle ipotesi allo studio) con il possibile inserimento dell’obbligo dei tamponi “veloci” come previsto per il campionato di serie D. ”E’ ipotesi, quella dei tamponi, che possiamo assolutamente valutare – spiega ancora il vice presidente Taiti – nell’intento di trovare soluzioni che possono eventualmente portarci a terminare il campionato di Eccellenza, ma non anticipiamo i tempi e attendiamo le decisioni delle istituzioni in primis e successivamente della Lega Nazionale Dilettanti”. L’ultima riflessione riguarda, in caso di annullamento dei campionati, il blocco delle annate per il settore giovanile e delle quote per il calcio dilettanti. ”Dovremo eventualmente affrontare la tematica – spiega il presidente Paolo Mangini – con la Lega Nazionale Dilettanti e cercare di trovare una linea comune. Mi sembra prematuro fare previsioni”. Insomma il calcio dilettanti e giovanile si avvia allo stop defintivo.