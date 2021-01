Carrarese-Juventus U23, arbitra Carella di Bari

Sarà il signor Luigi Carella della sezione Aia di Bari il direttore di gara del match tra la Carrarese e la Juventus Under 23 in programma sabato prossimo 9 gennaio allo Stadio dei Marmi (fischio d’inizio ore 15).

Per il fischietto pugliese si tratta della quarta designazione con gli apuani dopo una vittoria, un pareggio ed una sconfitta da parte della Carrarese nelle tre precedenti.

Ecco le gare dirette da Carella con gli azzurri.

19.11.2017 Gavorrano-Carrarese 2-0

30.09.2018 Carrarese-Pro Patria 2-1

29.09.2019 Renate-Carrarese 0-0

Assistenti di Carella saranno Basile (Aia Chieti) e Di Giacinto (Aia Teramo). Quarto uomo: Tremolada (Aia Monza)