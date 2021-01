Massese, pronta per ripartire con nuovi acquisti

Con l’inizio dell’anno nuovo comincia il countdown in casa Massese in vista della ripresa dell’attività agonistica. Il tutto è fissato per giovedì 7 gennaio, quando la truppa bianconera si ritroverà allo stadio per lo svolgimento di sedute individuali che avranno seguito fino al 15 gennaio, data nella quale si spera arrivi il via libera da parte degli organi competenti per il lavoro in forma collettiva. Saranno due settimane di fatica per Zambarda e compagni, dato che diavolo Gassani e il suo staff li metteranno sicuramente sotto torchio con importanti carichi di allenamento.

Sul fronte mercato c’è da registrare il veto messo dalla società sull’uscita di qualche tesserato appetito da società di Serie D, le stesse che stanno attingendo frequentemente all’Eccellenza per rafforzare i propri organici. Tra le più attive il Prato, che ha prelevato Falchini dal Cascina, il Ghiviborgo, che ha prelevato Chianese dal Tau, e il Real Forte Querceta, che ha prelevato Mariani dal Ponsacco. Il dg Pantera è sempre stato categorico sull’argomento, dichiarando più volte che nessuno dei giocatori della Massese si muoverà entro il 30 giugno.

Sul fronte arrivi, fonti ben informate riferiscono che la Massese si presenterà ai nastri di partenza con due/tre elementi in più nel proprio organico. Sappiamo per certo che per il duo Pantera/Gassani non è stato un dicembre di ferie, ma settimane intense di lavoro nelle quali sono state intavolate trattative e oggi c’è la volontà di chiuderle positivamente. Dal “bunker” del Giampiero Vitali i nomi non filtrano e fuori dalle mura aumenta la curiosità, nell’attesa di conoscere la lista dei convocati che mister Gassani diramerà per il ritorno all’attività agonistica .