Da Maccarone un aiuto alla Dinamo Bucarest

Il vice allenatore della Carrarese Massimo Maccarone è divenuto socio del progetto “Only Dinamo Bucarest”. Big Mac è assai celebre in Romania, specie tra i tifosi della Dinamo, per essere stato il marcatore della rete che portò la Steaua Bucarest fuori dalla finale di Coppa UEFA 2006, quando militava nelle fila inglesi del Middlesbrough.

Maccarone ha effettuato una donazione simbolica per la Dinamo, in difficoltà economica, diventando “azionista” del progetto e raccogliendo sostegno dai tifosi che hanno risposto prontamente al gesto dell’ex attaccante.

Non è mancato il commento dell’interessato, come riporta gsp.ro: “Sono sicuro che la Dinamo si salverà. Sono colpito dal rispetto che i tifosi della Dinamo nutrono per me e voglio che si sappia che questa ammirazione è reciproca. So del coinvolgimento nel salvare questo storico club. So che sta attraversando un momento difficile. Ho scelto di unirmi al progetto e sono sicuro che la Dinamo si salverà con questi tifosi”.