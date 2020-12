Massese, il regalo di Natale: domani online il podcast con il sindaco Persiani

MASSA – La Massese anticipa il consueto appuntamento della domenica con “Bianconero sulla pelle”, il podcast in collaborazione con La Voce Apuana, a domani, 25 dicembre. Un regalo di Natale per tutti gli appassionati tifosi bianconeri, un modo per entrare nelle case della gente a portare un po’ di spensieratezza.

Per l’importante occasione, l’ospite dell’episodio numero 8 sarà il sindaco di Massa Francesco Persiani. Il primo cittadino avrà modo, così, di rivolgere i suoi auguri alla cittadinanza e a tutti i tifosi. Dopo aver fatto visita, durante la preparazione di settembre, alla rosa, il sindaco ha voluto dimostrare la vicinanza alla gestione di Pantera e Gassani anche durante la chiacchierata.

Non perdetevi, dunque, l’ottavo episodio che andrà online subito dopo il classico pranzo di Natale alle 17.00, su YouTube, Spotify, Spreaker, Google Podcasts, Apple Podcast e Deezer.

