Massese, prossima apertura dello “Store Bianconero”

MASSA- Nonostante questo lungo periodo di pausa forzata l’ambiente bianconero è in continuo movimento, scalpitante in attesa della ripresa delle attività. Lo staff tecnico di mister Gassani si sta preparando per il rientro e intanto tiene pronti i propri atleti attraverso delle sedute “smart” di allenamento individuali. Nel frattempo la società di Dario Pantera non sta con le mani in mano: dopo il bel lavoro fatto attraverso i media e i social, vedesi il podcast “Bianconero sulla Pelle”, con i primi di dicembre metterà in atto una nuova iniziativa il cui obiettivo è mantenere l’entusiasmo e la passione dei tifosi per i colori della amata squadra.

Presso lo stadio “Giampiero Vitali”, aperto al pubblico dal 28 dicembre dalle 16 alle 19 fino al 30. Poi di nuovo dal 4 gennaio la mattina dalle 9.30 alle 12.30 e ancora dalle 16.00 alle 19.00 , verrà inaugurato lo “Store Bianconero” nel quale saranno esposti tutti i cimeli custoditi con cura nello storico magazzino: maglie da gara, divise, pantaloncini, foto, gagliardetti e quant’altro con la possibilità, per chi fosse particolarmente interessato e dietro una piccola e relativa donazione, di portare a casa l’oggetto desiderato.

Un coinvolgente modo per tenere vicini i tifosi alla squadra rievocando ricordi indelebili e un modo per fare del bene. Una parte delle donazioni che i i tifosi bianconeri decideranno di devolvere nello store per i cimeli storici, andrà ad aiutare chi ne ha bisogno: all’ospedale del cuore OPA e al Nuovo Ospedale Apuano. Proprio come l’anno passato, la Massese continua, nelle sue possibilità, ad aiutare le strutture ospedaliere del territorio.

Nel frattempo, i giocatori fremono per tornare in campo ad allenarsi. Seguiti quotidianamente da mister Gassani e il suo staff, gli allenamenti individuali allo stadio riprenderanno il 7 gennaio rigorosamente a porte chiuse. La speranza è che possano riprendere presto gli allenamenti di gruppo e di conseguenza, dopo i 20/25 giorni che la lega concederà alla squadre per una nuova preparazione, il campionato.