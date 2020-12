L’Atletico Carrara prolunga lo stop

Non ci sono le condizioni per ipotizzare la ripresa degli allenamenti, a meno che non cambi qualcosa nei protocolli (specialmente riguardo l’utilizzo degli spogliatoi) , riteniamo che il bilancio tra costi e benefici di un’eventuale ripartenza sia troppo sbilanciata verso gli aspetti negativi.

Ci dispiace per i bambini e per i ragazzi, duramente colpiti da questa situazione, a loro ed alle famiglie porgiamo l’augurio di Buone Feste, un augurio non retorico ma davvero sentito, proprio per ciò che stiamo vivendo.

Atletico Carrara dei Marmi”