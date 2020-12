Vince e convince il Città di Massa

CITTA’ DI MASSA: Dodaro, Quintin, Bertoldi, Mesa, Lucas; Stagnari, Ussi, Verduci, Cattani, De Angeli, Pichi, Garrote, All. Mastropierro.

ARZIGNANO: Pozzi, Marcio, Tres, Maltauro, Salamone; Fongaro, Kastrati, Zarantonello, Tibaldo, Portinari, Mateus, Zoppellaro, All. Ranieri.

ARBITRI: Spadola di Lovere) e Barretta Perrotta di Pinerolo; crono: Paolino di Siena.

MARCATORI: 1’ Lucas, 4’ Maltauro, 9’ st Quintin, 10’ Kastrati, 12’ e 14’ Pichi, 16’ Dodaro.

MASSA- Importante vittoria per il Città di Massa del presidente Vannucci che tra le mura amiche del “PalaOliveti” rimanda battuti per 5 reti a 2 i vicentini dell’Arzignano. Parte bene la gara per i massesi che dopo solo un giro di lancette sbloccano direttamente da calcio d’angolo con Lucas, complice la deviazione di un difensore avversario. Dopo pochi minuti arriva il pareggio con Maltauro che si libera del marcatore e trafigge Dodaro. Nel corso del primo tempo il Città di Massa tiene il pallino del gioco ma un po di imprecisione sotto porta e le grandi parate del portiere ospite Pozzi mantengono il risultato in equilibrio.

Nella ripresa gli apuani trovano il pertugio al 9′ con Quintin, bravo a sfruttare una punizione del connazionale spagnolo Garrote. La gioia del vantaggio dura solo un minuto, causa un errore in uscita che costa il sigillo di Kastrati. Momento delicato del match nel quale il Città di Massa tira fuori il carattere e in soli 240 secondi mette a segno tre reti che piegano gli avversari: prima Pichi non sbaglia dopo un passaggio illuminante di Quintin; poi un tiro libero messo a segno ancora da Pichi; e infine la ciliegina sulla torta di capitan Dodaro che beffa il portiere in movimento con un delizioso pallonetto dalla sua porta.