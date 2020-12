Massese, online il podcast. Kouko l’ospite: «Sono qui per vincere il campionato, per questi tifosi darò l’anima»

A cura di U.S. Massese 1919

Conduce: Nicola Bongiorni

Regia: Nicola Bongiorni

Supervisore: Gianluca Matelli

Media Parter: Voce Apuana

Ospite: Jean Kouko

MASSA – Online il settimo episodio del podcast “Bianconero sulla pelle” di U.S. Massese 1919 in collaborazione con La Voce Apuana. Come ospite, ai microfoni del format è arrivato Jean Kouko, alfiere arrivato a Massa durante la finestra estiva del calcio-mercato.

«A Perignano stavo bene, sono venuto qua grazie a mister Gassani. Questi tifosi sono da brividi, darò l’anima per loro. Voglio vincere il campionato segnando 10 gol.». Queste alcune delle dichiarazioni del nuovo numero 9 del “diavolo” Gassani.

Per ascoltare integralmente il racconto dell’impatto con il mondo bianconero di Kouko, vi basterà cliccare sul video di YouTube qua sopra oppure cercarlo sul canale di Calcio Massa Carrara. E se invece voleste ascoltare l’episodio lasciando però lo schermo del telefono bloccato, per mantenere la batteria, potrete trovare “Bianconero sulla pelle” anche sulle maggiori piattaforme di distribuzione audio quali Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, Spreaker o Deezer.

