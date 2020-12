LND, annullate le Coppe di Promozione, Prima e Seconda categoria

La decisione è stata ufficializzata con il Comunicato LND Toscana del 17 dicembre. A seguito del protrarsi del periodo di inattività dovuto all’emergenza sanitaria, il Consiglio Direttivo della LND Toscana ha stabilito la sospensione definitiva delle manifestazioni di Coppa Italia e Coppa Toscana riservate alle società di Promozione, Prima e Seconda categoria. Resta invece per adesso ancora in programma la Coppa Italia di Eccellenza che vede in corsa la San Marco Avenza detentrice del trofeo e formazione passata al secondo turno dopo essersi aggiudicata il triangolare apuano con Massese e Pontremolese.